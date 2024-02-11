انطلاق مؤتمر أي جلوب اكسبو مايو المقبل بالعاصمة الادارية الجديدة

يعقد فى العاصمة الادارية الجديدة مؤتمر اى جلوب اكسبو تحت شعار استثمر فى اللوجيستيات يومى 15 و16 مايو المقبلين بمشاركة مؤسسات دعم التحول الرقمي لتقديم حلول ذكية للشركات الناشئة.

ينظم المؤتمر مؤسسة التسويق الأمريكية تريو جلوبال حيث تشارك كبرى شركات تكنولوجيا اللوجيستيك العالمية ومنظمات دولية معنية بسلاسل الامداد العالمية والعربية والمحلية وجمعيات رجال الاعمال والمال ولفيف من المستثمرين والغرف التجارية وعدد من الوزراء والمسؤولين بمصر وعدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية

قال طارق جعرور رئيس مجلس إدارة شركة تريو جلوبال المنظمة للمؤتمر : ان المؤتمر سيكون يمثابة " طاولة " لطرح الخبرات والأفكار للمشاريع التى لم تتحقق على أرض الواقع وتحتاج الى مزيد من الخبرة والتشجيع والتمويل الى جانب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة التى تسعى الى التطوير والتحديث والتمويل أو الشراكات

شدد جعرور على أن الملتقى سيكون أول مؤتمر تكنولوجى لوجيستى يقدم حلولا تكنولوجية مبتكرة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة حيث الرقمنة والاتمتة وتكنولجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعى دعما للاقتصاد القومى

يطرح المؤتمر ثلاث محاور حول شركات التكنولوجيا المالية (فينتيك ) خاصة وان هناك 8 شركات مصرية على قائمة اقوى شركة عاملة فى الشرق الاوسط 2023 تفوقت على السعودية والكويت على قائمة فوربس علاوة على فكرة تصدير العقار المصري الى الخارج خاصة وان سوق العقارات فى مصر سوق واعد

وأشاد رجل الاعمال طارق جعرور بالرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الاعمال باعتباره عصب الاقتصاد المصرى

واثنى على مجلس الوزراء الذى سارع بانشاء وحدة دائمة تعمل على ازدهار تلك الشركات وتحسين بيئة ريادة الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة.