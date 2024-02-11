انتهاء  أعمال رصف كوبري الملك فاروق سابقا بالمنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد ، الكوبري العالي "كوبري الملك فاروق" بوسط مدينة المنيا ، وذلك عقب انتهاء أعمال الرصف والصيانة الدورية للكوبري ، وإعادته للعمل بشكل كامل .

وأكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن الكوبري العالي ، ( الملك فاروق سابقا ) ، والمنشأ منذ عام ١٩٣٢ ، يعد أحد أهم الكباري بمدينة المنيا ، نظرا لموقعه فى منطقة حيوية ، حيث يربط شرق و غرب المدينة ، و ان عمليات الرصف والصيانة ، جاءت ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الكباري والطرق الرئيسية والفرعية ، بما يُسهم في تحسين حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ المنيا، أن عمليات الرصف و الصيانة للكوبري ، نفذتها وحدة الرصف بالمحافظة ، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة جامعة المنيا ، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وشملت الأعمال معالجة الفواصل ورصف سطح الكوبري ، ودهان الأسوار والبلدورات، وأعمدة الإنارة ، وتخطيط الكوبري ، وفقاً للخطة الزمنية المعدة.

جديرا بالذكر أن كوبري "الملك فاروق سابقا " ، يعد أقدم كوبري علوي بالمنيا ، ويقع وسط مدينة المنيا، يربط بين شطريها الغربي والشرقي، عبورا بترعة الإبراهيمية، وأنشأه الإنجليز عام 1932، وأعيد ترميمه في عام 2016 ، وجرى افتتاحه بعد التجديد في 11 يونيو من عام 2017 .

وفي منتصف شهر يناير من عام 2016 ، جرى إغلاق الكوبري الذي يعد من أقدم وأكبر الكباري بالمحافظة ، بعد أن فوجىء المواطنون، بحدوث هبوط أرضي به، وقررت الوحدة المحلية إغلاقه سريعا رغم أنه شديد الأهمية ، وتسبب ذلك في حالة من الإزدحام والفوضى المرورية ، حيث إنه يخفف الضغط المروري على الطريق الزراعي، بمنطقة مواقف المنيا ، التي تتجمع فيها كل السيارات لمختلف المحافظات والمراكز ، ثم تم تشغيل الكوبري مجددا، مع منع مرور سيارات النقل المحملة بالبضائع ، واقتصار مرور السيارات الملاكي فقط.

وفي منتصف عام 2016 ، قررت مديرية الطرق تجديد وصيانة الكوبري وتم غلقه بشكل تام ، واستمرت الأعمال على مدار سبعة أشهر متصلة ، ونفذ الأعمال جهاز الخدمة الوطنية ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ، بتكلفة تبلغ 13 مليون جنيه ، وشملت الأعمال إحلال وتجديد سقف الكوبري، وتغيير الفواصل للكوبري ، ورفع كفاءة الهيكل الحديدي.

وفي يونيو 2017 ، افتتح عصام البديوي محافظ المنيا الأسبق، الكوبري الذي يعد من أهم المحاور المرورية، وسط المدينة، عقب انتهاء أعمال الترميم والإصلاح، وشملت أعمال تطوير وتجديد الكوبري، الإستفادة من المنطقة الواقعة أسفله، بنقل موقف السيارات إلى كوبري الأخصاص، لتخفيف الزحام ، وتيسير الحركة المرورية، وإنشاء ممشى خاص بطول الكوبري ، وعرض 8 متر ، لتصبح متنفسا لأهالي المنطقة.

وتأتي المنيا، على رأس محافظات الصعيد، التي تعتمد على الكباري بشكل رئيسي، لأنها محافظة طويلة، تمتد لنحو 150 كيلو متر، على المجرى المائي لنهر النيل، ومعظم الكباري مقامة على ترعة الإبراهيمية، والبحر اليوسفي، لربط شرق وغرب المحافظة.