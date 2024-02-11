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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل شكشوكة باللحم المفروم والطماطم

شكشوكة
شكشوكة

تعتبر الـ شكشوكة من الاكلات التي يحبها الناس وهنالك أنواع ووصفات كثيرة لـ طريقة عمل الشكشوكة ومنها طريقة عمل الشكشوكة المصرية وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها باللحم المفروم.

 

شكشوكة

طريقة عمل شكشوكة الطماطم باللحم المفروم

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 6 حبات

- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومقطعة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم ناعم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

 

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل، والثوم، والفلفل الأخضر المفروم، وقلبي المكونات لعدة دقائق حتى تذبل.

نكّهي بالملح والفلفل والكمون وقلبي الخليط.

أضيفي الطماطم وخففي النار، واتركي المزيج لحوالي 5 دقائق.

أضيفي البيض وغطي المقلاة واتركيها حتى ينضج البيض.

اسكبي الشكشوكة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز.

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