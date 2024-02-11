مباشر تتوسع عالميًا مع شركات النقل الذكي

حققت شركة مباشر شراكات مهمة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث نجحت في تأكيد نفسها كرائدة في مجال تسجيل كباتن النقل الذكي من خلال تعاقدات مستمرة مع أبرز الشركات منذ سنوات وصولاً لعام ٢٠٢٤.

حيث بدأت شركة المباشر تعاونها مع أوبر في عام 2018 في مصر ثم في الخارج فشملت نيجيريا والسعودية و استمرت التعاونات بينهما حتى عام 2024، وشملت تسجيل الاسكوتر والسيارات.

وكذلك شركة كريم التي اصبحت شريكًا ثابتًا، من خلال تسجيل تاكسي وسيارات وأسكوتر والذي تم التعاون بينهما في مصر والمغرب والسعودية، شهد عام ٢٠٢٣ توسع العمليات مع اندرايف في عدة دول، وتخصصات متنوعة تشمل تسجيل السيارات والأسكوتر والتاكسي، بالإضافة إلى خدمات السفريات ونقل البضائع.في مصر والمغرب والجزائر وتونس والاردن وجنوب أفريقيا وتركيا وغانا نيجيريا تركيا وباكستان وماليزيا ايضا والذي استطاعت المباشر تحقيق فيهم نجاحا باهرا أدى إلى تعاونات جديدة من قبل شركتي هيتش ويانجو في الجزائر وبولت وجيني وبلينك ومستر مندوب ومرسول وجاهز في السعودية.

كما تسجل الكباتن مع شركة اندرايف

حيث استطاعت شركة المباشر تسجيل أكثر من 2500 كابتن جديد علة مستوى

محافظاتي القاهرة والمنصورة.

امتدت جهود المباشر إلى خارج مصر حيث شملت قارتي آسيا وأفريقيا، من خلال توسعات ناجحة في العديد من الدول العربية والإفريقية والشرق الأوسط، بما في ذلك المغرب، الجزائر، تونس، قطر، غانا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وتركيا و السعودية

حيث سجلت أكثر من 24 ألف سائق وفتحت أبواب الفرص المميزة بالتعاون مع شركات النقل الذكي المعروفة محلياً مثل بولت وجيني وبلينك.

تظل شركة المباشر في مقدمة الشركات المتخصصة في تسجيل كباتن النقل الذكي، حيث تستمر في تحقيق النجاح من خلال استراتيجيتها الفعّالة والتعاون المستدام مع أبرز الشركات على مستوى العالم.