شركة إسرائيلية تبني مصنعاً للرقائق بقيمة 8 مليارات دولار في الهند

ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس الوطنية اليومية الأحد أن شركة تاور لأشباه الموصلات الإسرائيلية (TSEM.TA) تفتح صفحة جديدة قدمت اقتراحًا إلى الحكومة الهندية لبناء منشأة لصناعة الرقائق بقيمة 8 مليارات دولار في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال التقرير إن شركة تاور، التي تسعى للحصول على حوافز حكومية لخطتها، تتطلع إلى تصنيع شرائح 65 نانومتر و40 نانومتر في الهند.

ولم تستجب الشركة ووزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية على الفور لطلبات التعليق.

يعد تصنيع الرقائق بندًا رئيسيًا في أجندة أعمال مودي، لكن العروض الأولية لتقديم حوافز بقيمة 10 مليارات دولار للصناعة تعثرت، مع توقف بعض المقترحات أو إلغاؤها.