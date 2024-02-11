إيلون ماسك غاضبًا من حكم دفع 55 مليار دولار لتسلا

قامت شركة زراعة الدماغ التابعة لإيلون ماسك، Neuralink Corp، بتغيير موقع تأسيس أعمالها من ولاية ديلاوير إلى ولاية نيفادا، واتخذت خطوات لقطع العلاقات مع ولاية عانى فيها ماسك من انتكاسات قانونية كبيرة - واحدة بسبب الراتب والأخرى بسبب استحواذه على تويتر.

تم الانتهاء من التغيير يوم الخميس، وفقًا لمكتب وزير خارجية ولاية نيفادا وإشعار تم إرساله إلى المساهمين في الشركة. في الأسبوع الماضي، أبطل أحد قضاة ولاية ديلاوير حزمة رواتب شركة تسلا البالغة 55 مليار دولار التي دفعها ماسك. وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X التي يملكها، نصح ماسك المؤسسين بعدم تأسيس شركاتهم في الولاية.

أبلغهم الإشعار المرسل إلى المساهمين، والذي استعرضته بلومبرج، بأن أسهمهم القائمة في شركة ديلاوير سيتم الآن دمجها في الأسهم القائمة في شركة نيفادا.

ورفض محامي شركة نيورالينك، فيليب ماو، التعليق.

وفي الأسبوع الماضي، غرد ماسك قائلاً إن شركة Neuralink زرعت جهازًا في مريض بشري لأول مرة. تهدف تقنية الشركة الناشئة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات مؤلمة على تشغيل أجهزة الكمبيوتر باستخدام أفكارهم فقط. وفي النهاية، قال ماسك إن جهاز Neuralink سيمنح الأشخاص "التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهم تقريبًا أي جهاز، فقط من خلال التفكير".

Neuralink ليست أول شركة يعيد Musk دمجها خارج ولاية ديلاوير وقد لا تكون الأخيرة.

قام Musk سابقًا بنقل عملية دمج X من Delaware إلى Nevada عندما أعاد تسمية الشركة من Twitter. توفر قوانين الشركات في نيفادا المزيد من الحماية للمديرين التنفيذيين ضد دعاوى المستثمرين.



تأسست شركة تسلا، التي يقع مقرها الرئيسي في أوستن، في ديلاوير في عام 2003. وفي الأسبوع الماضي، تعهد ماسك بمحاولة تحويل تأسيس تيسلا من ديلاوير إلى تكساس، لكن مثل هذه الخطوة ستتطلب تصويت المساهمين.

يتمتع " ماسك " بتاريخ طويل من النزاعات القانونية في ولاية ديلاوير، والتي تُعرف باسم عاصمة التأسيس في البلاد. تعد الولاية موطنًا لأكثر من 70% من شركات Fortune 500، كما أن قضاة محاكمها القضائية معترف بهم كخبراء في قانون الأعمال يمكنهم الاستماع إلى القضايا على أساس سريع. يتم رفع معظم نزاعات الاندماج والاستحواذ رفيعة المستوى في الولاية في قضايا غير هيئة المحلفين. حتى الشركات الأجنبية تأتي إلى ولاية ديلاوير لحل نزاعات الشركات.

قبل عامين، رفض أحد قضاة ولاية ديلاوير دعوى قضائية مستثمرة تتحدى استحواذ " ماسك " على شركة "سولار سيتي" للطاقة المتجددة بقيمة 2.6 مليار دولار، ووجد أن رجل الأعمال الملياردير لم يجبر زملائه المديرين بشكل غير لائق على قبول عملية شراء باهظة الثمن لشركة "سولار سيتي".

في وقت لاحق من عام 2022، لم يحالفه الحظ ماسك عندما حاول التراجع عن محاولته شراء منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter. لقد تعرض مرارًا وتكرارًا لانتكاسات في الأحكام السابقة للمحاكمة من قبل القاضي كاثلين سانت جود ماكورميك – وهو نفس القاضي الذي سيواصل إلغاء خطة رواتبه لعام 2018.