الشباب والرياضة تواصل دورها التوعوي والتثقيفي لشباب المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، فعاليات الدورة رقم ٣٩ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والتي تستمر خلال الفترة من ٢ حتى ١٥ فبراير الجاري، بمشاركة شباب المحافظات الحدودية.



وجاءت فاعليات اليوم لمناقشة عدة محاور ( المشروعات الشرق أوسطية بالمنطقة- مشروع الشرق الأوسط الجديد ( شيمون بيريز) - مشروع الشراكة الاورومتوسطي- مشروع الشرق الأوسط الكبير ( جورج بوش) - ثورة ٢٥ يناير - فترة حكم الإخوان - خارطة الطريق - التهديدات والتحديات الخارجية المؤثرة على الأمن القومي- الدروس المستفادة من حرب أكتوبر كإختلاف المبررات لإسرائيل لإجتياح الدول المحيطة بها- دراسة اسرائيل ( إعرف عدوك) - إعداد الساحة الدولية للحرب.

تأتي هذه الدورات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بأبنائها من المحافظات الحدودية ، لنشر الوعي الثقافي والسياسي والإجتماعي، لنبذ العنف الفكري والتطرف والإرهاب.





