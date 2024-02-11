الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل دورها التوعوي والتثقيفي لشباب المحافظات الحدودية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، فعاليات الدورة رقم ٣٩ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والتي تستمر خلال الفترة من ٢ حتى ١٥ فبراير الجاري، بمشاركة شباب المحافظات الحدودية.

 


وجاءت فاعليات اليوم لمناقشة عدة محاور ( المشروعات الشرق أوسطية بالمنطقة- مشروع الشرق الأوسط الجديد ( شيمون بيريز) - مشروع الشراكة الاورومتوسطي- مشروع الشرق الأوسط الكبير ( جورج بوش) - ثورة ٢٥ يناير - فترة حكم الإخوان - خارطة الطريق - التهديدات والتحديات الخارجية المؤثرة على الأمن القومي- الدروس المستفادة من حرب أكتوبر كإختلاف المبررات لإسرائيل لإجتياح الدول المحيطة بها- دراسة اسرائيل ( إعرف عدوك) - إعداد الساحة الدولية للحرب.

تأتي هذه الدورات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بأبنائها من المحافظات الحدودية ، لنشر الوعي الثقافي والسياسي والإجتماعي، لنبذ العنف الفكري والتطرف والإرهاب.



 

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