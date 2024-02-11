باي سكاي تشارك في قمة TechShift 2024

شاركت باي سكاي، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني من خلال تطبيقها "يلا سوبر آب" كأحد العارضين في قمة Techshift التي أقيمت بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية في وسط القاهرة.

استعرضت باي سكاي خلال مشاركتها أحدث خدماتها وحلولها المالية المُبتكرة التي توفرها عبر التطبيق، وذلك بهدف التوعية بتطبيق "يلا سوبر آب" وما يقدمه من خدمات تدعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي وريادة الأعمال.



تأتي مشاركة باي سكاي في قمة Techshift في إطار استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التغيرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، بما يسهم في تحقيق خططها بأن تصبح شركة التكنولوجيا المالية الأولى في فئتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وحرصها على تعزيز تواجدها ومشاركتها الفعالة؛ واستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها في المنطقة.



أعرب محمود طه مدير التسويق لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن سعادته بالمشاركة في Techshift”" . وقال: "فخور بمشاركتنا في هذا الحدث المهم، الذي يجمع الكثير من قادة التكنولوجيا المؤثرين، لتعزيز المواهب التكنولوجية وإمدادها بكل ما يلزمها لتشكيل مستقبل العمل في مجال التكنولوجيا على المستوى العالمي. وأفخر بنجاح باي سكاي في بناء نموذج رائد للشركات الناشئة القادرة على منافسة الشركات العالمية في مجالها، وذلك من خلال أعمالنا وجهودنا القائمة على التطوير والتكنولوجيا الحديثة، والتي تراعي تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالي اعتماداً على الابتكار في أعمالنا، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحالي."

أكد أن باي سكاي تتبني تحقيق مبدأ الشمول المالي والابتكار، وذلك من خلال تقديم أفضل وأسهل الحلول الرقمية المالية وغير المالية للأفراد والشركات، عبر تطبيقها المتطور "يلّا سوبر آب"، لتلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة. وأشار إلى أن باي سكاي تحرص على دراسة احتياجات وطبيعة المستهلكين الحاليين والمستهدفين باستمرار، حتى تتمكن من مواكبة التغيرات المتتالية، بما ينعكس على جودة خدماتها المقدمة للحفاظ على صدارتها قطاع التكنولوجيا المالية والتوسع بصورة أسرع في دول أكثر حول العالم.

أوضح أن تطبيق يلا سوبر آب يقدم باقة مبتكرة ومتنوعة من خدمات المدفوعات في مصر ومنها؛ خدمات مالية، ودفع فواتير، وتسوق إلكتروني، إلى جانب خدمات للمؤسسات والتجار، تشمل تمكينهم من تحصيل المدفوعات، وبيع المنتجات إلكترونياً، وإتاحة أدوات لدفع رواتب موظفيهم باستخدام بطاقاتها، وكذلك الدفع للموردين عبر منصتها. وحصلت باي سكاي على التراخيص اللازمة لإطلاق التطبيق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم اختيارها من مركز DIFC FinTech Hive، كأكبر مسرع للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، في برنامج التسريع لعام 2018. وهو ما يؤكد الإمكانات التي تمتلكها باي سكاي في عمليات الدفع الإلكتروني.