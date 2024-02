«TG DEVELOPMENTS» توقع عقود شراكة استراتيجية لتطوير مشروعات Palm بالشروق

باستثمارات 3 مليارات جنية لمشروعها الجديد

وقعت شركة «TG DEVELOPMENTS» الرائدة في التطوير العقاري عقد شراكة استراتيجية مع شركة IDEA GROUP احمد سامي والدكتورة اية كمال وشركة Hafez Consultant المهندس محمد حافظ وشركةA. Plus المهندس أشرف البنا، وذلك لتطوير مشروع Palm island بالشروق

ووقع عقود الشراكة أشرف طاحون رئيس مجلس إدارة شركة «TG DEVELOPMENTS»، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية في الشركات الثلاثة، وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة، مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة. وتتمثل هذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل مصر في المرحلة الحالية.

ويعد مشروع " Palm island " واحد من أهم مشروعات الشركة في الفترة الحالية في موقع متميز بمدينة الشروق، بإجمالي استثمارات تصل لحوالي 3 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة استثمارية طموحة للشركة لتنفيذ مشروعات رائدة بالسوق العقاري، ومشروع “Palm island " عبارة عن كومباوند سكني متكامل الخدمات حيث يقع في مدينة الشروق، ويطل على طريق السويس، يتمتع برؤية مباشرة للبرج الايقوني ومستقبل سيتى ومدينتى. وستبدأ التسليمات في المشروع بعد 3 سنوات تقريبا

حيث وقع المهندس أشرف طاحون رئيس مجلس إدارة شركة طاحون جروب«TG DEVELOPMENTS» عقود إدارة وتسويق بيع مشروعات Palm island مع الأستاذ أحمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP والدكتورة أية كمال العضو المنتدب للشركة وأكد الأستاذ أشرف طاحون أن نجاح شركة IDEA GROUP الكبير في المشروع الأول كان دافع أساسي للتعاقد معهم في المشروع الثاني فهم اسم كبير في عالم الإدارة ولهم تجارب ناجحة كبيرة

ومن جانبه أكد الأستاذ أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP، أن شركته تقوم بإدارة التطوير والاستشارات للمشروع، حيث قامت بوضع خططها التسويقية والبيعية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، وذلك ضمن دورها الاستراتيجي في التعاون مع شركات التطوير العقاري في مشروعاتها، مشيرا إلى أنها تقوم باستيفاء الدراسات السوقية اللازمة التي تضمن إطلاق قوي ومميز ومبيعات قوية للمشروع و التعاون مع شركة TG DEVELOPMENTS يضيف لسابقة أعمال شركته، كما أنه يفرض عليها مسئولية جديدة لتحقيق نجاحات أخرى لشركة IDEA GROUP، مشيرا إلى أن مشروعات " Palm island " تتمتع بمزايا تنافسية وموقع متميز لن يتكرر و يحقق الندرة فى مجال السوق العقارى.

كما وقع طاحون عقود شراكة استراتيجية مع المهندس محمد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة Hafez Consultant لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع وليكون الاستشاري العام للمشروع ولمشروعات الشركة المستقبلية وأكد ان التعاون مع شركة حافظ كونسالتنت إضافة كبيرة خاصة وانه اسم كبير في عالم التطوير العقاري ولدية خبرات متنوعة واتفقنا على التصور العام للمشروع وتصميماته التي تظهر لأول مره في السوق العقاري المصري.

وقد المهندس محمد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة Hafez Consultant أنمشروعات Palm island مختلفة تماما وأن موقعها المتميز بجانب رغبة شركة طاحون جروب «TG DEVELOPMENTS» في تقديم مشروع مختلف كانت دافع أساسي للتعاقد والشركة ستضع خبرة 50 عاما في عمل تصميم يظهر لأول مره في السوق العقاري المصري مستغلين فيه كل عناصر الاستدامة وعلى المستوي الشخصي انا متفاءل جدا بالمشروع

حيث وقع الأستاذ أشرف طاحون رئيس مجلس إدارة شركة «TG DEVELOPMENTS» عقود إدارة وصيانة مشروع بالم كابيتال بالشروق معالمهندس أشرف البنا رئيس مجلس إدارة شركة A. Plus الرائدة في Management Consulation والتي ستقوم بدراسة المشروع ووضع خارطة طريق له وإدارة المول التجاري إدارة كاملة وأكد الأستاذ أشرف طاحون رئيس مجلس إدارة طاحون جروب«TG DEVELOPMENTS» أن التعاون مع المهندس أشرف البنا رئيس مجلس إدارة شركة A. Plus إضافة كبيرة خاصة وأننا نسعى للتميز ونختار الشركاء الاستراتيجيين القادرين علي تحقيق نقلة نوعية للشركة

وقد أكد المهندس أشرف البنا أن شركة طاحون جروب شركة واعدة ولديها خبرات متنوعة وحماس كبير وهو ما شجعنا بقوة علي التعاون خاصة وانهم يسعون جاهدين لتقديم منتج عقاري متعدد الاستخدامات مختلف تماما وان خبرة شركتنا في إدارة المشروعات ووضع دراسات الجدوى لها كبيرة، ولعل الموقع المتميز للمشروع والسمعة الطيبة للشركة أحد اهم مرتكزات القوة وهو ما شجعنا للتعاقد مع طاحون جروب