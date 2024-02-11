وزارة الشباب تُطلق أولي فعاليات المبادرة المجتمعية "وقاية تحيـا مصر" للتوعية بمرض سرطان الثدي

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية" ، بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر، ومؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام ، غدًا الاثنين ، أولي فعاليات المبادرة المجتمعية «وقاية تحيـا مصر» للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي والوقاية من الامراض المزمنة ، غدًا الاثنين ، بمركز شباب الخيالة بمحافظة القاهرة ،وبمشاركة كوكبة من الفنانين ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة .

ومن المقرر تنفيذ المبادرة في كافة مراكز شباب الجمهورية ، حيث تنفذ أولى الفعاليات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة في أماكن السكن البديل للعشوائيات منطقة الخيالة "مركز شباب الخيالة" ، بدءاً من العاشرة صباحًا حتي الرابعة مساء.

وتضمن الفعاليات ، تنفيذ نشاط رياضي نسائي لتعزيز الرياضة لدي السيدات ، أنشطة توعوية بأهمية الكشف المبكر وكيفية الوقاية من سرطان الثدي و الفحص الذاتي الشهري ،قياس الضغط و السكر وتقديم نصائح للحفاظ علي صحة سليمة ، نشاط ترفيهي للأطفال.



كما تشمل المبادرة أيضًا : تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية الافتراضية من خلال نشر الرسائل التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة وعرض الفيديوهات التوعوية في شاشات المنشآت الشبابية والرياضة لتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية للوقاية من السرطان بهدف خلق مجتمع مثقف وواع بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه .

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب نحو بناء وعي الكوادر والقيادات الشبابية بأهم القضايا المجتمعية، وحثهم على المشاركة الفعالة ليكونو سفراء لنشر الوعي في المجتمع، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية الإنجازات التي تحققها والمشروعات القومية ودور الشباب في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمنهم الشخصي وعلى أمن الوطن.



وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمحور مبادرة «وقاية تحيا مصر» حول التثقيف المجتمعي وتعزيز الوعي العام حول مجموعة من القضايا المحددة فضلا عن تشجيع الفرص الواعدة المتاحة وإحداث تغيير إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع ،وخاصة تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، وإبراز إنجازات الدولة في دعم صحة المرأة المصرية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، كما يتناول دور بعض القطاعات في تقديم المساعدة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية للنساء المصابات بالمرض، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والمبادرات الرئاسية ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات والمبادرات الشبابية والشركات الراعية بهدف تكاتف الجهود وتكاملها لنشر الوعي الصحي وزيادة نسب الشفاء من المرض وتقديم الدعم للمرأة المصرية.





