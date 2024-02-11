زعيم حزب المعارضة في جنوب أفريقيا يعد بتوفير فرص العمل والأراضي قبل الانتخابات

وعد الزعيم المثير للجدل لثالث أكبر حزب سياسي في جنوب إفريقيا، بتوفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل في البلاد وتحسين اقتصادها في الوقت الذي يسعى فيه لجذب الناخبين قبل الانتخابات العامة المرتقبة.

ألقى مؤسس حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية، يوليوس ماليما، كلمة أمام جماهير غفيرة في استاد موسى مابيدا الذي يتسع لـ 56 ألف شخص في مدينة ديربان الساحلية، عندما أطلق البيان الانتخابي للحزب مما أسعد أنصاره.

وأضاف: "هذا ليس بيان وعود، إنه بيان التزامات".

مع بدء موسم الانتخابات في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تفعل ذلك معظم الأحزاب السياسية التي لم تطلق بياناتها الرسمية بعد في الأسابيع المقبلة ولم يتم الإعلان عن موعد للانتخابات.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة شديدة لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي يحكم البلاد منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا في عام 1994، يواجه تحديات لا تعد ولا تحصى.

ودخل أنصار حزب EFF ، وهم يرتدون ملابس الحزب الحمراء، بما في ذلك القمصان التي تحمل صورة ماليما، في حالة من الجنون عندما دخل الملعب، وهو يغني أغاني النضال وشعارات التحرير.

ويحظى حزب الجبهة الإلكترونية بشعبية كبيرة بين العديد من مواطني جنوب أفريقيا المحبطين، وخاصة الشباب، بسبب سياساته المتطرفة التي تشمل مصادرة الأراضي المملوكة للبيض وتأميم المناجم والبنوك.