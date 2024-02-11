كينيا تحتفل بعيد الربيع الصيني

تتألق المباني والمساحات الترفيهية الشهيرة في العاصمة الكينية نيروبي باللون الأحمر، احتفالا بقدوم عيد الربيع الصيني الذي يصادف.

يعد عيد الربيع، أو العام الصيني الجديد، أعظم مهرجان تقليدي في الصين ويتميز بلم شمل الأسر.

عادة ما يستضيف الشعب الصيني أنشطة ملونة خلال موسم العطلات للاحتفال بالعام الجديد والصلاة من أجل الحظ السعيد والبركات.

أقام مركز التجارة العالمي في نيروبي، أحد أطول المباني في شرق أفريقيا، عرضًا ضوئيًا مساء الخميس برعاية مجموعة الصين الإعلامية (CMG)، التي تمتلك حقوق الطبع والنشر لإنتاج وبث حفل عيد الربيع لعام 2024 المقرر في الصين الجديدة عشية العام.

وتم عرض تميمة حفل عيد الربيع القادم في الصين، "لونغ تشن تشن"، أو "تنين تشن تشن"، في العرض الضوئي، إلى جانب تحيات عيد الربيع من CMG للشعب في كينيا.

وفي نفس اليوم، تم أيضًا إضاءة عجلة فيريس "عين كينيا" في مركز تو ريفرز التجاري، وهو أكبر مركز تسوق في شرق إفريقيا، باللون الأحمر، مما يرمز إلى الألوان الميمونة المستخدمة في المهرجان التقليدي.

وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة من طلاب معهد كونفوشيوس بجامعة نيروبي بأداء رقصة التنين والأسد الملونة بالقرب من عجلة فيريس، مما جذب العديد من المتفرجين حيث عرضوا سحر الثقافة الصينية التقليدية.

اللون الأحمر يرمز إلى اللون الصيني لقد كان عرضًا ضوئيًا رائعًا جدًا كما رأيتم أيضًا لقد كان جميلًا جدًا لقد أحببته حقًا لأنه جميل يمكنك رؤيته من بعيد، ويشاهده الناس من كل مكان "، قال أحد السكان المحليين.

وقال ساكن آخر: "العام الصيني الجديد بالنسبة لي يعني أننا نودع العام القديم ونرحب بعام جديد آخر به فرص كبيرة، وفرص جديدة، وهو عام نتوقع فيه حدوث الكثير من الأشياء".

يمثل هذا اليوم أيضًا المرة الأولى التي تظهر فيها التميمة Long Chenchen في الدولة الإفريقية. هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها منتجات CMG الثقافية الإبداعية التي تحمل عنوان حفل عيد الربيع لأول مرة في القارة الأفريقية.

كما ستشهد مدينة نيروبي بعض الأنشطة الأخرى، بما في ذلك الفنون القتالية وعروض رقصة التنين والأسد ومعارض المعابد.