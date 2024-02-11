غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية علاجية بأبو قرقاص

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بني حسن، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، على مدار يومين متتاليين ١٢ و١٣ فبراير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم، وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا، وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة المنيا.