الجودو المصري يضمن مقعدين في أولمبياد باريس 2024

حجز اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي مقعدين حتى الآن في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد التصنيف الأولمبي لوزن 60 كجم تقدم يسري سامي لاعب منتخبنا الوطني ليحتل المركز الـ29، ليدخل ضمن كوتة التاهيل من التصنيف العالمي.

وحقق يسري سامي صاحب الـ20 عاما عددا كبيرا من النجاحات والإنجازات خلال الفترة الأخيرة أبرزها برونزية بطولة العالم للشباب، ولقب بطولة أفريقيا للشباب والكبار، وأيضا الوصول للدور قبل النهائي من منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت مؤخرا في البرتغال.

وجاء في المقعد الثاني لاعب المنتخب عمر الرملي صاحب الـ19 عاما، من خلال الكوتة القارية، فضلا عن امتلاك فرصة لتأهيل لاعب ثالث والأقرب هو محمد عبد الموجود، ولديه حظوظ قوية أيضا في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويعلن الاتحاد الدولي للجودو نهاية شهر يونيو المقبل، عن قائمة اللاعبين المتأهلين رسميا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن الهدف هو تأهيل 3 لاعبين مصريين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأن منتخب الجودو بات يمتلك عناصر قوية صغيرة السن، يعول عليها الاتحاد بشكل كبير في حصد الميداليات العالمية والأولمبية في المستقبل.

وتابع مرزوق: "الجودو المصري حقق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية بفضل التخطيط الجيد والمدروس، والاستعانة بالخبرات المصرية ممثلة في الأسطورة محمد رشوان، وأيضا الأجنبية وأبرزها الياباني إيزومي هيروشي المدير الفني للمنتخب الوطني".

وأكمل مرزوق تصريحاته: "الاتحاد المصري للجودو وضع خطة فنية طويلة المدى الهدف منها خلق جيل من اللاعبين صغار السن وتأهيليهم للحصول على ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بالإضافة للسيطرة على منصات التتويج الأفريقية والعالمية".