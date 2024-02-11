“القاهرة الإخبارية”: فصائل فلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال بقذائف الهاون

قصفت فصائل فلسطينية تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

فصائل فلسطينية تضرب بقوات الجيش الإسرائيلي:

أكدت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة “ميركافا “4 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مفترق الصناعة بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته فضائية ”القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت الفصائل إنها اشتبكت مع قوة تابعة لاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

حزب الله يضرب ثكنة برانيت الإسرائيلية بالصواريخ

كشف "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيان له، إن "‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ثكنة ‏"برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".‏

ولفت بيان "حزب الله" إلى أن هذا الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".