الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يُعقد في الخامسة من مساء اليوم الأحد، الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني في أحد فنادق القاهرة، ويشهد حضور ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وسيتضمن الإجتماع الفني شروط ولوائح البطولة إضافة إلى عمل القرعة الخاصة بمنافسات الفرق سواء الرجال أو السيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

الجريدة الورقية