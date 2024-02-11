سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار الأمريكي .. قبل بدء التعاملات اليوم الأحد الحادى عشر من فبراير 2024، يبحب العديد من المواطنين عن أسعار الدولار، فيما يلى آخر تحديث لـ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنوك.

سعر الدولار الأمريكي .. يأتى سعر الدولار والعملات بالبنك الأهلى المصرى اليوم حسب آخر تحديث كالتالي:

سجل الدولار الأمريكى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو اليوم فسجل 33.03 جنيه للشراء، 33.28 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترلينى: 38.66 جنيه للشراء، 39.98 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى : 35.09 جنيه للشراء، 35.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى : 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى : 99.21 جنيه للشراء، 100.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي :

الدرهم الإماراتى 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

