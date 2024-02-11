نهائي أفريقيا.. موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان لمشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويبحث منتخب كوت ديفوار عن استعادة اللقب الأفريقي الغائب منذ 2015، للمرة الثالثة في تاريخه، لاسيما وأن البطولة تقام على أرضة ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.

في المقابل يبحث منتخب نيجيريا عن اللقب الرابع في تاريخه مع الأميرة السمراء بعدما نجح في تخطي عقبة منتخبات كبيرة مثل الكاميرون في دور الـ16 وجنوب إفريقيا في نصف النهائي كما حقق الفوز على كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور في دور المجموعات.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تخطي عقبة جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي 1-1.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.