رئيس البورصة الأسبق يكشف أسباب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك

قال د. ماجد شوقي رئيس البورصة الاسبق أن القطاع المصرفي متاًثر بالازمة الاقتصادية خاصة أن صافي الأصول الأجنبية لديه تراجعت بـ27 مليار دولار وهو رقم رسمي بما يعكس أن هناك بعض البنوك لديها إلتزامات خارجية بهذه القيمة وهو رقم ضخم جدا مقارنة بتاريخ مصر الاقتصادي في الاصلاح منذ التسعنيات حتى الان .

تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "هذا يعني أنه حتى لو حدث تعويم لسعر الصرف أو تحريك بشكل مدار أو غير مدار ايا كان الشكل المتفق عليه، يعكس أن لازم يكون جزء كبير من قيمة 27 مليار دولار محطوطين للتغطية، لأن هذا يعني أن هناك طلبات متأخرة وطابور من الطلبات التي تحتاجها الدولة والقطاع الخاص عشان تشتغل تاني .

مستطردا : "هذه مرحلة خطيرة في الرقم نفسه وأعتقد أن البنك المركزي مدرك خطورة الموقف عشان كده بقى لدى البنك المركزي دورية ترصد حجم الاعتمادات المستندية وغيره".