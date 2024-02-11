منتخب جنوب أفريقيا يحسم برونزية أفريقيا على حساب الكونغو

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا صعبا على الكونغو بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة بالتعادل السلبي، والتي أقيمت بينهما أمس السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا.

بهذه النتيجة حقق منتخب جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها في نسخة 2000.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حقق كأس الأمم أفريقية في عام 1996 ووصيف اللقب في نسخة 1998.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد خسر فى نصف النهائي أمام كوت ديفوار بهدف ، بينما خسر جنوب أفريقيا أمام نيجيريا فى لقاء انتهى وقته الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، ثم امتد للأشواط الإضافية، قبل أن يخسر الأولاد بركلات الترجيح.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: ديميتري ياكا

الدفاع: براين كيفوتو - سانشيل مبيمبا - ديلان بودوكا - يورس ديتو

الوسط: صامويل موتوسامي - آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا

الهجوم: ثيو بونجوندا - سيمون بانزا - سيلاس كاتومبا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو - سياندا زولو - نكوسيناثي سيبيسي - أوبيري موديبا

الوسط: ثيمبا زواني - تيبوهو موكوينا - سيفيليو ستيول

الهجوم: ثابيلو مورينا - إيفيدنيس ماجكوبا - ميهليالي مايامبيلا