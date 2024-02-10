القراصنة الكبار يحطمون حاجزًا بقيمة مليار دولار لبرامج الفدية

تم الإبلاغ عن أن العام الماضي كان الأسوأ على الإطلاق فيما يتعلق بمدفوعات العملات المشفرة التي تلقتها مجموعات برامج الفدية. وفقًا لتقرير Chainalogy Crypto Crime Report لعام 2024، الذي نُشر في 7 فبراير، تمكن مجرمو العملات المشفرة أخيرًا من كسر حاجز برامج الفدية المراوغ البالغ مليار دولار مقابل الفدية المدفوعة في عام واحد. لعب قراصنة الألعاب الكبار دورًا مهمًا في تعزيز طلبات الفدية، على الرغم من أنهم ليسوا مسؤولين وحدهم عن هذه اللحظة الفاصلة في التاريخ الحزين لنجاحات برامج الفدية. يلقي هذا الاكتشاف الذي أجرته Chainalogy الضوء على ما يعنيه للعام المقبل عندما يتعلق الأمر بهذا النوع المحدد من أنشطة الجرائم الإلكترونية.

تم تحطيم حاجز دفع برامج الفدية بقيمة مليار دولار في عام 2023

قام محللو بلوكتشين في تشيناليسيس بإحصاء إجمالي الفدية المدفوعة باستخدام العملة المشفرة لعام ٢٠٢٣، ووجدوا أنها كسرت حاجز المليار دولار لأول مرة، لتصل إلى ١,١ مليار دولار. هذا بالمقارنة مع 567 مليون دولار في عام 2022، وهو العام الرئيسي لعمليات الإزالة التي تنفذها سلطات إنفاذ القانون. يعد إجمالي عام 2021 أكثر قابلية للمقارنة حيث وصل إلى 983 مليون دولار في ذلك الوقت. في الواقع، فإن خط الاتجاه لمدفوعات برامج الفدية منذ عام 2019 يسير بلا شك في مسار تصاعدي بشكل عام.



الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تقرير تشيناليسيس يتوقع أن تزداد الأمور سوءًا، بل أسوأ بكثير. "إن مشهد برامج الفدية ليس غزير الإنتاج فحسب، بل يتوسع باستمرار، مما يجعل من الصعب مراقبة كل حادث أو تتبع جميع مدفوعات الفدية التي تتم بالعملات المشفرة"، كما تقول، "من المهم أن ندرك أن أرقامنا هي تقديرات متحفظة، ومن المرجح أن تزيد". حيث يتم اكتشاف عناوين برامج الفدية الجديدة بمرور الوقت." وفيما يتعلق بحجم هذا التعديل، فقد تمت مراجعة المجاميع لعام 2022 في النهاية صعودًا بنسبة 24.1٪.



برامج الفدية في ازدياد لعام 2024

إن الكثير من هذا الاتجاه التصاعدي لدفع الفدية كان مدفوعًا بما يعرف باستراتيجية صيد الطرائد الكبيرة. يختار قراصنة الألعاب الكبار هؤلاء، وربما أفضل مثال على ذلك مجموعة برامج الفدية Cl0p، أهدافًا أكبر بمتوسط فدية تزيد عن مليون دولار. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات تنفذ هجمات أقل من غيرها، إلا أن المكافآت تكون كبيرة عندما يتم استغلال ثغرات يوم الصفر ضد خدمة تستخدمها مئات المؤسسات الكبيرة. قد يجادل البعض بأن مثل هذه الهجمات ليست برامج فدية كما نعرفها، ولكن في الواقع، هذه هي الطريقة التي تتطور بها برامج الفدية من الدفع لفك تشفير بياناتك إلى الدفع لمنع نشرها أو بيعها بدلاً من ذلك. وجاء في التقرير: "بشكل عام، أصبح صيد الطرائد الكبيرة هو الإستراتيجية السائدة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تتكون حصة أكبر وأكبر من إجمالي حجم مدفوعات برامج الفدية من مدفوعات تبلغ مليون دولار أو أكثر".

يقول بريان بويد، رئيس قسم التسليم الفني في شركة i-Confidential: "بينما تستمر عملية اصطياد الألعاب الكبيرة في النمو، فإن برامج الفدية كخدمة تعني أن استهداف المؤسسات الصغيرة بفديات أصغر يمكن أن يصبح عاملًا مضاعفًا للقوة." ويشير بويد أيضًا إلى أن الفدية المدفوعة هي مجرد الرقم الرئيسي فيما يتعلق بالتكلفة الفعلية للهجوم، مع كون النتيجة النهائية أكبر بكثير بفضل فقدان الإنتاجية والأصول والبيانات وتكاليف الاسترداد.

ويحذر بويد قائلاً: "إن إحدى أكبر مشكلات برامج الفدية اليوم هي مدى سهولة تنفيذ الهجمات. يمتلك المجرمون أدوات معبأة تجعل من السهل على المجرمين المبتدئين شن هجمات مدمرة أكثر من أي وقت مضى." وهذا يعني أنه ينبغي للمؤسسات من جميع الأحجام أن تنتبه لهذا التقرير، ويخلص بويد إلى استخدامه "كمحفز لتحسين دفاعاتها ضد برامج الفدية؛ وبخلاف ذلك، ومع انتشار نماذج RaaS، قد نشهد أرقامًا أعلى في العام المقبل.