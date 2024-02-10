شوط أول سلبي بين جنوب أفريقيا والكونغو في أمم أفريقيا

انتهى الشوط الأول بين جنوب أفريقيا والكونغو بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب الكونغو الديمقراطية عن حصد المركز الثالث للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2015.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد خسر فى نصف النهائي أمام كوت ديفوار بهدف ، بينما خسر جنوب أفريقيا أمام نيجيريا فى لقاء انتهى وقته الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، ثم امتد للأشواط الإضافية، قبل أن يخسر الأولاد بركلات الترجيح.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: ديميتري ياكا

الدفاع: براين كيفوتو - سانشيل مبيمبا - ديلان بودوكا - يورس ديتو

الوسط: صامويل موتوسامي - آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا

الهجوم: ثيو بونجوندا - سيمون بانزا - سيلاس كاتومبا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو - سياندا زولو - نكوسيناثي سيبيسي - أوبيري موديبا

الوسط: ثيمبا زواني - تيبوهو موكوينا - سيفيليو ستيول

الهجوم: ثابيلو مورينا - إيفيدنيس ماجكوبا - ميهليالي مايامبيلا