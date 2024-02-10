مركبة ناسا تلتقط صوراً قريبة للعالم المغطى بالبركان

بعد الانقضاض على قمر المشتري في 3 فبراير، أرسلت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا بعضًا من أقرب الصور على الإطلاق لهذا العالم الفريد. وصل مسبار الفضاء السحيق التابع للوكالة إلى مسافة 930 ميلاً (1500 كيلومتر) فقط من آيو، بعد مرور مماثل قبل ما يزيد قليلاً عن شهر. ويأمل علماء الكواكب أن تجيب هذه الرحلات الجوية التي طال انتظارها على أسئلة جوهرية حول القمر الغامض الذي يقذف الحمم البركانية.

وكتب مشغلو المهمة بعد عودة الصور الأولى: "تم تصميم التحليق المزدوج لتوفير رؤية جديدة لكيفية عمل المحرك البركاني لآيو وما إذا كان محيط الصهارة العالمي موجودًا تحت التضاريس السطحية الصخرية والجبلية لآيو".

يحتوي آيو على مئات البراكين، الكثير منها نشط وحار بدرجة كافية ليتمكن جونو من اكتشاف حرارتها على سطح القمر. يمكن رؤية بعض البراكين البارزة التي تشبه التلال بسهولة في الصور أدناه، وكذلك المناطق المظلمة حيث ربما تدفقت الحمم البركانية مؤخرًا إلى حد ما.

تتم معالجة هذه المناظر المبهرة (إزالة الضوضاء والتشويه، وما إلى ذلك) بواسطة معالجي الصور المحترفين والهواة، والذين يعمل بعضهم لدى وكالة ناسا أو برامج أبحاث الفضاء ذات الصلة. هذه هي أقرب المناظر التي تم التقاطها لآيو منذ أكثر من عقدين.

آيو مغطى بالبراكين المتفجرة لأنه عالق بلا هوادة في لعبة شد الحبل بين الأجسام القريبة، بما في ذلك كوكب المشتري الضخم. وأوضحت ناسا في بيان لها: "لا يقتصر الأمر على أن أكبر كوكب في النظام الشمسي يجذبه إلى الأبد بجاذبيته، ولكن أيضًا أشقاء آيو الجليليين - يوروبا وأكبر قمر في النظام الشمسي، جانيميد". "والنتيجة هي أن آيو يتم تمديده وضغطه بشكل مستمر، وهي أفعال مرتبطة بتكوين الحمم البركانية التي تندلع من براكينه العديدة."

في الأشهر الأخيرة، رصدت مركبة جونو علامات واضحة لنشاط على آيو، بما في ذلك عمود ضبابي لاحظته فوق بركان بروميثيوس. كما التقطت مهمة جاليليو التابعة لناسا عمودًا فوق حقول الحمم البركانية هذه في عام 2000.

سوف يتدفق علماء الكواكب على هذه الصور الأخيرة في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة. يمكن أن تكشف وجهات النظر والبيانات الجديدة ما إذا كان محيط الحمم البركانية يتدفق تحت قشرة الحمم البركانية الصلبة الخاصة بآيو أم لا.

قال آشلي ديفيز، عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا والذي يبحث في آيو، لموقع ماشابل في نوفمبر 2023: "إنه أنقى شكل من أشكال الاكتشاف. نحن نرى أشياء لم نشهدها من قبل".