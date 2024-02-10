حكم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الزمالك مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل

حكم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم تحكيم جامبي

يتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبد العزيز بوليل جاوا مساعد أول وعمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع.

واختار كاف الجزائري رشيد أوكالي مراقبًا للمباراة، والتونسي مراد الدعمي مراقبًا للحكام.

ويحتل أبو سليم الليبي المركز الثاني في جدول ترتيب الكونفدرالية برصيد 9 نقاط جمعهم من 4 مباريات، ويليه ساجرادا الأنجولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط في حين يتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.