أمم أفريقيا.. ديسابر يعلن تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام جنوب إفريقيا

أعلن المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر التشكيل الأساسي لمواجهة جنوب أفريقيا في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا.

أجرى ديسابر عدة تغييرات هجومية في تشكيل فريقه ضد البافانا بافانا، حيث يبدأ سيمون بانزا وسيلاس كاتومبا في الهجوم عوضا عن سيدريك باكامبو وويوان ويسا.

ويبحث منتخب الكونغو الديمقراطية عن حصد المركز الثالث للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2015.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: ديميتري ياكا

الدفاع: براين كيفوتو - سانشيل مبيمبا - ديلان بودوكا - يورس ديتو

الوسط: صامويل موتوسامي - آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا

الهجوم: ثيو بونجوندا - سيمون بانزا - سيلاس كاتومبا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو - سياندا زولو - نكوسيناثي سيبيسي - أوبيري موديبا

الوسط: ثيمبا زواني - تيبوهو موكوينا - سيفيليو ستيول

الهجوم: ثابيلو مورينا - إيفيدنيس ماجكوبا - ميهليالي مايامبيلا