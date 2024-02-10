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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. تشكيل جنوب أفريقيا أمام الكونغو

بوابة الوفد الإلكترونية

يغيب  بيرسي تاو نجم النادي الأهلي عن تشكيل منتخب جنوب أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا.

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وفضل الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا إراحة بيرسي تاو والاستعادة بزميله ثابيلو مورينا لتعويض غيابه في التشكيل الأساسي.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو - سياندا زولو - نكوسيناثي سيبيسي - أوبيري موديبا

الوسط: ثيمبا زواني - تيبوهو موكوينا - سيفيليو ستيول

الهجوم: ثابيلو مورينا - إيفيدنيس ماجكوبا - ميهليالي مايامبيلا

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