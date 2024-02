هل لديك Apple AirTags؟ 5 أماكن فريدة لوضعها

سواء كان لديك بالفعل Apple AirTag أو كنت تفكر في الحصول على واحدة أثناء عرضها للبيع، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك تتبعها باستخدام واحدة بخلاف محفظتك ومفاتيحك وهاتفك. في الواقع، لقد توصلنا إلى العديد من الأشياء التي ربما لم تفكر بها من قبل.

بشكل عام، يجب أن تكون ضمن نطاق Bluetooth للعثور على AirTag الخاص بك، ولكن يمكنك استخدام خدمة Find My من Apple لتحديد موقعه إذا كان بعيدًا، طالما أنه لا يزال في نطاق جهاز Apple آخر. (إليك كيفية عمل شبكة Find My.) وللقيام بذلك، ما عليك سوى وضع AirTag في وضع الفقدان وستتلقى إشعارًا بمجرد وصوله إلى نطاق شبكة Find My.

لقد أنشأنا قائمة ببعض الأماكن غير المتوقعة لوضع AirTag للمساعدة في منعك من تتبع خطواتك باستمرار. لمزيد من التفاصيل، إليك كيفية معرفة ما إذا كانت AirTag تتتبع موقعك على Android.



في خيمتك عندما تذهب للتنزه

إذا كنت تقوم بإعداد معسكر في موقع لم تزره من قبل، فقد يكون من المفيد وضع AirTag داخل خيمتك حتى تتمكن من العثور على موقع المخيم الخاص بك بسهولة. على سبيل المثال، إذا قررت المشي عدة أميال في يوم واحد، فيمكنك استخدام Find My للبحث عن آخر موقع لـ AirTag (خيمتك) والحصول على الاتجاهات إلى موقع المخيم. تذكر أنه يجب أن يكون ضمن نطاق جهاز شخص آخر، لذا لا تعتمد على ذلك في البرية. (ولهذا السبب أيضًا تنصح شركة Apple بعدم استخدام AirTags على الحيوانات الأليفة.)

في جيب سترتك

كم مرة تركت معطفك خلفك في مطعم أو بار أو منزل أحد الأصدقاء؟ من السهل نسيان أخذ سترتك عند الخروج، خاصة إذا كان الطقس أكثر دفئًا مما توقعت أو كانت يداك ممتلئتين ببقايا الطعام والأكواب الجاهزة.

إذا كنت تعلم أنك ستعلق سترتك على علاقة المعاطف - أو على ظهر الكرسي - عند وصولك، فضع علامة AirTag داخل الجيب حتى تعرف المكان الذي تركتها فيه. يمكن أن يساعد ذلك في منع ضياع سترة مفضلة أخرى، وتوفير أموال أقل من محفظتك لاستبدالها.

داخل أمتعتك

قد يكون التنقل في المطارات أمرًا صعبًا، ويمكن أن يصبح الأمر صعبًا بشكل خاص عندما تحاول العثور على مكان استلام الأمتعة الصحيح. في بعض الأحيان تنتظر 30 دقيقة حتى يتم وضع حقائبك أخيرًا على الحزام الناقل - وفي بعض الأحيان تضيع. للتخفيف من الضغط الناتج عن محاولة تحديد موقع حقيبتك، يمكنك وضع جهاز تعقب AirTag بالداخل حتى تتمكن من تتبع مكان وجودها.

يمكن أن يساعدك هذا في معرفة ما إذا كانت حقائبك قد تركت على متن الطائرة، أو إذا كانت على الحزام الناقل ولكنك لم تكتشفها بعد، أو إذا قام شخص ما بإمساك أمتعتك عن طريق الخطأ. بمجرد معرفة مكان حقائبك، يمكنك معالجة الوضع والمتابعة إلى حيث أنت ذاهب.

فتح حقيبة الكمبيوتر المحمول

ضع AirTag داخل حقيبة الكمبيوتر المحمول الخاصة بك حتى لا تضعها في غير مكانها.



داخل حقيبة الكمبيوتر المحمول الخاص بك

يمكن بسهولة ترك حقائب الكمبيوتر المحمول في المقهى عندما تقوم بإحضار القهوة للجميع في المكتب. عندما تكون يداك مشغولتين وتتشتت وتتساءل عن كيفية فتح باب سيارتك، فمن الصعب أن تتذكر أخذ حقيبتك من الكشك الذي كنت تجلس فيه.



ولهذا السبب، من الجيد وضع AirTag داخل أحد الجيوب. لن تتمكن فقط من تحديد موقع جهاز الكمبيوتر المحمول باهظ الثمن الخاص بك، بل ستتمكن أيضًا من حفظ أي معلومات سرية خاصة بالشركة أو معلومات شخصية لديك في حقيبتك.

في مكان مخفي على دراجتك

إذا لم يحدث لك ذلك، فمن المحتمل أنك تعرف شخصًا لديه هذه التجربة. تعود إلى المنزل بعد ركوب الدراجة، وتذهب إلى الداخل لجلب الماء وشيء لتأكله، وتنسى تمامًا أمر الدراجة التي تركتها بالخارج. أو ربما ذهبت إلى المتجر، ولم تقفل دراجتك وعندما عدت كانت قد اختفت.

إذا قمت بوضع AirTag في مكان مخفي على الدراجة، فيمكنك تحديد موقعه بسهولة. ومع ذلك، لا ننصح بتتبع الدراجة بنفسك. من الأفضل إخطار الشرطة والسماح لهم باستعادة دراجتك لتجنب أي مواقف خطيرة.

تعمل هذه الطريقة أيضًا على سيارتك إذا تمت سرقتها أو سحبها - أو إذا كنت لا تستطيع تذكر مكان ركنها. على الرغم من أنه إذا كان لديك جهاز iPhone وكان متصلاً بسيارتك عبر البلوتوث، فيمكن لهاتفك تحديد المكان الذي تركته فيه آخر مرة.