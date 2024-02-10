هواوي تنافس تسلا بشواحن السيارات الكهربائية فائقة السرعة

تخطط شركة هواوي Huawei Technologies لتركيب 100000 محطة شحن سريع للمركبات الكهربائية في الصين هذا العام، بما في ذلك وحدات تزيد سرعتها عن ضعف سرعة محطة Tesla، مما يوفر بنية تحتية يمكن أن تعطي دفعة للمركبات سريعة الشحن من شركات صناعة السيارات الصينية.

يمكن العثور على محطة شحن تعلن عن نطاق يبلغ كيلومترًا واحدًا لكل ثانية من الشحن في ساحة انتظار السيارات بمركز التسوق في مدينة Shenzhen، موطن شركة Huawei، مع ظهور "600kW" أسفل شعار Huawei.

تم تطوير الشاحن فائق السرعة من قبل شركة Huawei Digital Power التابعة لشركة Huawei، والتي أنتجت أجزاء الشاحن ولكنها تقوم الآن بغزو واسع النطاق في المحطات الكاملة.



وقال ليو داوي من هواوي ديجيتال باور في حدث أقيم في هانغتشو في منتصف ديسمبر: "نحتاج إلى شحن بسرعة كيلومتر واحد في الثانية من أجل منح السائقين نفس تجربة التزود بالوقود" في سيارة تعمل بالغاز.

ستقوم الشركة ببيع أجهزة الشحن لمشغلي مرافق الشحن. وتخطط لتركيب إجمالي 100 ألف وحدة، بما في ذلك أجهزة شحن بقدرة 250 كيلووات، في مواقع مثل المرافق التجارية ومناطق خدمات الطرق السريعة بحلول نهاية عام 2024.

واستنادًا إلى الافتراضات التي استخدمتها شركة هواوي لرقمها الذي يبلغ كيلومترًا واحدًا في الثانية - وهي سيارة كهربائية مجهزة ببطارية تبلغ طاقتها 80 كيلووات في الساعة ومدى يصل إلى 600 كيلومتر - يمكن نظريًا إكمال الشحن الكامل في حوالي 8 دقائق. قد تختلف أوقات الشحن الفعلية حسب درجة الحرارة والسعة المتبقية للبطارية.

يعد خرج الشاحن الذي يبلغ 600 كيلووات من أعلى المعدلات في العالم. يبلغ الحد الأقصى للإنتاج لشاحن تسلا الفائق 250 كيلووات في الصين. وفي ظل نفس الظروف التي تشير إليها تقديرات هواوي، فإن الشحن الكامل باستخدام معدات تيسلا سيستغرق حوالي 19 دقيقة.

وتقول هواوي إن شاحنها يمكن استخدامه مع جميع المركبات الكهربائية، بما في ذلك سيارة تيسلا.

تؤدي زيادة خرج الشاحن أيضًا إلى زيادة كمية الحرارة التي يولدها. تغلبت شركة هواوي على هذه العقبة من خلال نظام تبريد يستخدم سائل التبريد. تستخدم معظم أجهزة الشحن مراوح التبريد.

في حين أن العمل الأساسي لشركة هواوي هو الاتصالات، إلا أنها تشارك أيضًا في المحطات الأساسية الخلوية وتوليد الطاقة الشمسية. وفي تطوير شواحن السيارات الكهربائية، يبدو أنها قامت بدمج تكنولوجيا الاتصالات ومقاومة الطقس التي شحذتها في تلك المناطق.

جاء دخولها إلى أجهزة الشحن نتيجة للحاجة الناشئة للمعدات التي يمكنها مواكبة التحسينات في أداء البطارية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة CATL الرائدة عالميًا في مجال البطاريات عن بطارية جديدة يمكنها شحن مسافة 400 كيلومتر في 10 دقائق. قررت شركة Chery Automobile المملوكة للدولة وشركة EV الناشئة التي توفر لها Huawei أنظمة القيادة الذاتية استخدام البطارية.

وكان لدى الصين 2.7 مليون محطة شحن عامة في نهاية عام 2023، وفقا لتحالف تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الصين. ومن المتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 40% في عام 2024، لكن بعضها فقط سيدعم الشحن السريع.

وقالت هواوي: "العدد غير كاف في ظل العدد المتزايد من المركبات الكهربائية التي تحتاج إلى شحن سريع".

لقد قادت شركة Tesla الطريق في تطوير شبكة الشحن السريع. وبدأت في تركيبها في الصين في عام 2014، وكان لديها أكثر من 11000 جهاز اعتبارًا من نوفمبر. ومع ذلك، يمكن لمعظمهم شحن سيارات تسلا فقط. وقالت الشركة الأمريكية في عام 2023 إنها ستفتح بعضها أمام مركبات كهربائية أخرى، لكن هذا ينطبق على حوالي 20% فقط من محطاتها.

ومن بين اللاعبين الصينيين، قامت شركة Xpeng Motors الناشئة في مجال السيارات الكهربائية بتركيب شواحن فائقة السرعة بحد أقصى يبلغ 480 كيلووات في أكثر من 200 موقع اعتبارًا من أغسطس 2023. كما يقوم مشغلو محطات الشحن الرئيسية TELD وStar Charge بتركيب شواحن فائقة السرعة.

إذا أصبحت أجهزة الشحن من هواوي، المتوافقة مع جميع شركات صناعة السيارات، منتشرة على نطاق واسع، فقد يوفر ذلك رياحًا خلفية للشركات الصينية التي تصنع السيارات الكهربائية التي تدعم الشحن السريع.

وستركز هواوي على السوق المحلية في الوقت الحالي، لكنها لم تستبعد التوسع في الخارج.