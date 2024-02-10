ناشئو التنس وصيف افريقيا وختام ناجح للبطولة

حقق منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 18 عاما المركز الثانى فى الترتيب العام للبطولة الافريقية للتنس والتى استضافتها مصر واقيمت بملاعب نادى الامن المركزى بمشاركة 13 دولة .

جاء منتخبنا وصيفا للبطولة خلف منتخب المغرب صاحب المركز الاول وذلك بعد الفوز بلقب زوجى الناشئات جنى حسام وكارينا محمد والمركز الثانى زوجى الناشئين نور فتح الله وكريم مبروك والمركز الثالث فردى ناشئين نور فتح الله والمركز الرابع لكل من كريم مبروك فردى ناشئين وكارينا محمد فردى ناشئات.

شهدت البطولة ختاما ناجحا حيث أشادت جميع الدول بالتنظيم والاستضافة المتميزة كالمعتاد.

وقام كل من رئيس منطقة شمال افريقيا للتنس المغربى عزيز العراف والسكرتير العام للاتحاد المصرى للتنس المهندس وليد سامى ومسئول التطوبر والتنمية بالاتحادين الدولى والافريقى للتنس امين بن مخلوف والسكرتير العام المساعد للاتحاد المصرى ومدير البطولة مروى عبد الرحمن وممثلى اتحادات شمال افريقيا ومدير التخطيط والتطوير بالاتحاد المصرى للتنس فرانك كوروا بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات.

مثل منتخبنا الوطنى كل من نور فتح الله وكريم مبروك واياد عزت واحمد القرموطى وياسين العروسى ومحمد أبو زيد وجنى حسام وجودى القاضى وجيان ابراهيم وكارينا محمد وسوسنة ملاك وكنزى الحمراوى و تحت قيادة المدرب شريف عادل.