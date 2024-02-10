الزمالك يهزم الاتحاد والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري الكرة الطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

بهذا الفوز احتفظ الأهلي بصدارة المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى بالدور الترتيبي بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي على قمة المجموعة الثانية.

ويقود الأهلي المدير الفني الاسباني، فرناندو مونزو .



وفي نفس الجولة فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 0/3 .

وبهذا الفوز يحتل الزمالك صدارة المجموعة الأولى التي تضم فرق الزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والطيران والداخليه وإيسترن كومباني .

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، و حسن عبد الرازق إدارياً، وأحمد سالم مخططا للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً، وعبد الرحمن خالد أخصائي العلاج الطبيعي.