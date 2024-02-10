جيف بيزوس يبيع 2 مليار دولار من أسهم أمازون

باع جيف بيزوس ما يقرب من 12 مليون سهم من أسهم أمازون، وهي أول عملية بيع له لأسهم الشركة منذ عام 2021، بإجمالي أكثر من 2 مليار دولار، وفقًا لإيداع تنظيمي.

إنه جزء من خطة لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم خلال الفترة المنتهية في يناير 2025، بموجب خطة التداول التي اعتمدها بيزوس في 8 نوفمبر 2023، كما تم الكشف عنه في ملف أمازون السنوي 10 آلاف الأسبوع الماضي.

وفقًا لأحدث الإيداع التنظيمي، بعد ظهر يوم الجمعة، تم بيع 12 مليون سهم بموجب هذه الخطة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بأسعار تتراوح من 169.71 دولارًا إلى 171.02 دولارًا للسهم الواحد.

أغلقت أسهم أمازون يوم الجمعة عند 174.45 دولارًا، بزيادة أكثر من 78٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كان بيزوس يسيطر على حوالي 12.3% من الأسهم القائمة للشركة اعتبارًا من إيداع الوكيل في فبراير 2023، بما في ذلك الأسهم التي يملكها بالكامل والأسهم المملوكة لزوجته السابقة، ماكنزي سكوت، والتي لا يزال يتمتع بحقوق التصويت عليها. وسيظل مسيطرًا على حوالي 11.8% من أسهم الشركة إذا باع كامل الأسهم البالغ عددها 50 مليونًا بموجب الخطة.

وأظهر ملف أمازون السنوي أنه تم اعتماد خطة التداول بعد ستة أيام من إعلانه على إنستغرام، في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، أنه سيغادر سياتل ويجعل ميامي مقر إقامته الرسمي.

تفرض ضريبة أرباح رأس المال في ولاية واشنطن، والتي تم إقرارها في عام 2021، ضريبة بنسبة 7٪ على أي مكاسب تزيد عن 250 ألف دولار من بيع الأسهم والسندات، مع بعض الاستثناءات. ومن خلال جعل ميامي موطنًا له، سيوفر بيزوس حوالي 600 مليون دولار من النفقات الضريبية إذا انتهى به الأمر إلى بيع الحد الأقصى البالغ 50 مليون سهم بموجب الخطة.

فلوريدا ليس لديها ضريبة أرباح رأس المال. مثل ولاية واشنطن، فلوريدا أيضا ليس لديها ضريبة دخل.



أطلق بيزوس صندوق Bezos Day One Fund بقيمة 2 مليار دولار في عام 2018 والذي يركز على الأسر المشردة والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة. ويخصص صندوق بيزوس للأرض، الذي تم إطلاقه في عام 2020، 10 مليارات دولار لمبادرات المناخ.