استقالة رئيسة المجر بسبب عفوها عن رجل أدين في قضية اعتداء جنسي على الأطفال

قدمت رئيسة المجر المحافظة استقالتها من منصبها وسط غضب شعبي عارم بسبب عفو كانت منحته لرجل أدين بالتواطؤ في قضية اعتداء جنسي على أطفال، وهو القرار الذي أطلق العنان لفضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية التي خدمت لفترة طويلة.

وحسب سبوتنيك، قد أعلنت كاتالين نوفاك (46 عاما) في رسالة متلفزة السبت تنحيها عن رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي تولته منذ عام 2022.

وقالت نوفاك: "لقد أصدرت عفوا تسبب في حيرة واضطراب لكثير من الناس". "لقد ارتكبت خطأ".