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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكانوي والكياك يعلن موعد بطولة كأس مصر بنهر النيل بمشاركة 235 لاعبا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري للكانوي و الكياك برئاسة اللواء أيمن شويته عن موعد ومكان اقامة بطولة كأس مصر 2024 والتي تأتي ضمن خطة النشاط المحلي للاتحاد بهدف نشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين.

واستقر محلس ادارة اتحاد الكانوي والكياك على إقامة بطولة كأس مصر 2024،  في نهر النيل بمجري كوبري الجلاء أمام نادي يخت الجيزة. خلال الفتره من 14 - 17 فبراير الجاري.

وكشف العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد أن البطولة ستشهد مشاركة 235 لاعبا ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الاتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي.

وأوضح ان الأنديه المشاركه هي:

اتحاد الشرطة و يخت الجيزة و المقاولين العرب و المصري للتجديف و الكهرباء للتجديف و المعدية و البنك الاهلي و اليخت المصري و الصيد و البحري اليوناني و تجديف بورسعيد و السلام البحري و تجديف الاقصر و تجديف اسوان.
 

و يدير البطولة أحمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري .

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