لن يوصي Instagram وThreads بعد الآن بالمحتوى السياسي

لن توصي Meta بعد الآن بالمحتوى السياسي للمستخدمين على Instagram أو Threads، وفقًا لرئيس Instagram Adam Mosseri.

قال إن المستخدمين سيظلون يرون المحتوى السياسي من الحسابات التي يتابعونها، لكن التطبيقات لن تقوم بعد الآن "بتضخيم" مثل هذه المنشورات بشكل استباقي.

سيتم تطبيق التغيير، الذي سيتم طرحه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، على الحسابات العامة في الأماكن التي تقترح فيها خوارزميات توصية Meta محتوى أو منشورات، مثل Reels وExplore في Instagram، والمستخدمين المقترحين على Threads.

لم يوضح موسيري التفاصيل كيف ستحدد ميتا ما يمكن اعتباره "سياسيًا"، لكن متحدثًا باسم ميتا قال إنه سيشمل موضوعات متعلقة بالانتخابات وقضايا اجتماعية.

“إن تعريفنا للمحتوى السياسي هو المحتوى الذي من المحتمل أن يتعلق بموضوعات تتعلق بالحكومة أو الانتخابات؛ على سبيل المثال، المنشورات المتعلقة بالقوانين أو الانتخابات أو المواضيع الاجتماعية”. "هذه القضايا العالمية معقدة وديناميكية، مما يعني أن هذا التعريف سوف يتطور مع استمرارنا في التعامل مع الأشخاص والمجتمعات الذين يستخدمون منصاتنا وخبراءنا الخارجيين لتحسين نهجنا."

في حين أن Meta ستحد من اقتراحاتها المتعلقة بهذه المواضيع بشكل افتراضي، فإن أولئك الذين يريدون رؤية هذا المحتوى سيكونون قادرين على الاشتراك عبر إعدادات Instagram وThreads. وقالت الشركة إن التحديث لن يؤثر على كيفية رؤية الأشخاص للمشاركات من الحسابات التي اختاروا متابعتها. وقال موسري: "هدفنا هو الحفاظ على قدرة الناس على اختيار التفاعل مع المحتوى السياسي، مع احترام شهية كل شخص له".

التغيير هو أحدث طريقة حاولت بها Meta تثبيط مستخدمي Threads من مناقشة المواضيع التي تعتبرها مشكلة محتملة. تحظر الشركة المواضيع "التي يحتمل أن تكون حساسة"، بما في ذلك المصطلحات المتعلقة باللقاحات وفيروس كورونا، من نتائج البحث في Threads. وقال موسيري أيضًا إن ميتا لا يريد "تشجيع" المستخدمين على النشر عن "السياسة والأخبار الصعبة" في التطبيق.

لكن التغيير يمكن أن يتسبب أيضًا في رد فعل عنيف جديد بين المستخدمين والمبدعين، الذين يعتقد بعضهم بالفعل أن Meta تقوم بقمع أنواع معينة من المحتوى بشكل غير عادل. وقالت Meta إن الأشخاص الذين لديهم حسابات "احترافية" على Instagram يمكنهم استخدام ميزة "حالة الحساب" للتحقق مما إذا كانت منشوراتهم تعتبر مؤهلة حاليًا للتوصيات.