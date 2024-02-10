تفاصيل احتفال الطائفة المارونية بذكرى مؤسسها "مار مارون"

شهدت إيبارشية القاهرة المارونية، اليوم السبت، اقامة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة احياء ذكرى القديس المعروف بـ"أبو الطائفة وشفيعها"، بكنيسة "مار مارون" بحي مصر الجديدة.

ترأس الاحتفالية المطران جورج شيحان، مطران الطائفة والرئيس المؤسسات المارونية في مصر، وبمشاركة المنسينيور "نيقولا هنري"، سفير الفاتيكان في القاهرة، وعلى الحلبي، سفير لبنان في القاهرة ، الأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية والنائب الأسقفي ، والأب نبيل هب الريح ، والأب نادر جورج ، والأب جورج خطار ، وعدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية.

كما شارك بالحضور عدد من كهنة وقساوسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية،كما شارك بالحضور ايضا عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وقال المطران جورج شيحان بأن القديس مارون كان ناسكًا وراهبًا وكان منتمي إلى الكنيسة الأنطاكية ومُلهم تأسيس الكنيسة المارونية عاش بمنطقة حلب في القرن الرابع الميلادي.

وروى عن سيرته أنه عاش الحياه النسكية مستلهما حياة القديس أنطونيوس الكبير ابن صعيد مصر، كما راسل القديس يوحنا ذهبي الفم، رئيس أساقفة القسطنطينية وأحد آباء الكنيسة.

وأضاف " شيحان " خلال كلمته، بانه بعد قرنين على انتقاله لجأ تلاميذه إلى الجبال اللبنانية هربًا من اضطهاد، ثم استقروا هناك وبدأوا يفلحون الأرض ويزرعونها، فكانت لهم بمثابة الأرض الكتابية الموعودة، وعاش الموارنة في أرضهم قيم الإنجيل.

وكما أشار في عظته أن وجود الكنيسة والشعب الماروني في مصر منذ ما يزيد على الخمسمائة سنة إنما هو تأكيد على هذا التلاقي الروحي الذي أطلقه أنطونيوس الكبير أب الرهبان ومارون الناسك.