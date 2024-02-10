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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت وفود المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة في الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية المقرر إقامتها في صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وكانت منتخبات: "أوغندا - موريشيوس - جنوب أفريقيا" في طليعة المنتخبات التي وصلت إلى أرض المحروسة.

ومن المقرر، أن يكتمل وصول المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الساعات المقبلة استعدادًا للإجتماع الفني وقرعة البطولة والمحدد له مساء غدًا الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان في استقبال تلك الوفود تيمور طارق رئيس لجنة الاستقبال وأكد أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق المشاركة مشيرًا إلى أن الحافلات والسيارات الخاصة ستكون جاهزة لنقل الوفود المشاركة من مطار القاهرة الدولي إلى مقر السكن.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

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