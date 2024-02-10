وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: نحتاج ربع قرن لإعمار غزة كما كانت

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن 100 عام من إعادة الإعمار والبناء في قطاع غزة، وعلى كل المستويات وليس فقط "البنية التحتية"، دمرها العدوان الإسرائيلي في أشهر.

تدمير 70٪ من البنية التحتية لغزة على يد الاحتلال

وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: أن "تدمير 70٪ من البنية التحتية لغزة على يد الاحتلال، ونحن هنا لانتحدث فقط على شبكات المياه والصرف والكهرباء فقط، بل نتحدث عن البنية الاجتماعية أيضا".

وتابع: "نتحدث عن تدمير 11 جامعة، و205 مدارس، و34 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة، علاوة على 65 مركزا طبيا، وتدمير 65 من المساكن تدميرا كاملا، فنحن نتحدث عن وضع ومعطيات في شدة الخطورة".

إعادة إعمار غزة

وواصل: "إذا توفرت الإمكانيات المادية لإعادة إعمار غزة، وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر وهي لم تكن الحال المثلى، لأن قطاع غزة فرض عليه حصار جائر لمدة 16 عاما، فنحن نحتاج إلى من 20 إلى 25 عامًا".