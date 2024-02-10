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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الإغاثة الطبية: نثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة

المساعدات الانسانية
المساعدات الانسانية

ثمَّن الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، الجهود المصرية الكبيرة لإنفاذ دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

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صور تظهر آثار الحرب على رفح جنوب قطاع غزة

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أستاذ علاقات دولية: 80% من المساعدات التي دخلت إلى غزة قدمتها مصر

التوصل إلى تهدئة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك جهود مصرية حثيثة بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتعمد عرقلة دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

مدينة رفح

وأوضح: "جميع التقديرات سوداوية بشأن الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اجتياح بري لمدينة رفح وهي آخر ما تبقى لسكان القطاع".

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