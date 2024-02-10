الإغاثة الطبية: نثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة
ثمَّن الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، الجهود المصرية الكبيرة لإنفاذ دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
التوصل إلى تهدئة
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك جهود مصرية حثيثة بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتعمد عرقلة دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.
مدينة رفح
وأوضح: "جميع التقديرات سوداوية بشأن الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اجتياح بري لمدينة رفح وهي آخر ما تبقى لسكان القطاع".