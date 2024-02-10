ندوة عن كيفية التصدي للإرهاب والتطرف بالمنيا

عقد بيت ثقافة شركة النيل ندوة بعنوان "كيفية التصدي للإرهاب والتطرف" بمركز شباب نزلة عبيد بمحافظة المنيا ، ضمن فعاليات برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، المنفذ خلال فبراير الحالي برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الندوة التي أدارها الحسيني حسن ، بكلمة الشيخ جمال عبد الحميد من الأزهر الشريف ، أوضح خلالها خطورة الأفكار المتطرفة ، مشيرا ، إلى ضرورة توعية الشعب برفض مثل هذه الأفكار ، والتي يروج لها ضعاف النفوس ، بغرض زعزعة الاستقرار وتهديد أمن المجتمع.

من ناحيته ، أشار عمر الزيني عضو لجنة صانعي السلام ، إلى ضرورة التصدى للأفكار المغرضة والتغلب عليها ، من خلال تكاتف قوى الشعب والمؤسسات المجتمعية ، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وفي كلمته قال القس بولس نصيف علينا أن نؤمن بقوة وصلابة هذا البلد قيادة وجيشا وشعبا.

فلا أحد يمكنه الوقوع بالوطن مهما كانت قوته وإمكانياته ، واختتم دكتور منصور سالم حديثه ، مؤكدا على ضرورة تربية النشء على حب الوطن ، وتجديد الخطاب الديني ، من أجل الصمود أمام الأفكار المتطرفة ورفضها بكل قوة ، مقدما الشكر لهيئة قصور الثقافة لعقد مثل هذه اللقاءات التثقيفية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع في شتى المجالات.

جاء اللقاء ، ضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، في سياق لقاءات مكثفة تنفذها هيئة قصور الثقافة للتوعية بالقيم الإيجابية في المجتمع ، ونبذ الأفكار المتطرفة.

من ناحية أخرى ، شاركت فرقة ملوي للفنون الشعبية ، بعرض فني في افتتاح مهرجان المحبة والسلام (الدورة الخامسة) ، بمركز شباب دير أبو حنس ، تضمن مجموعة من التابلوهات الإستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها "العصا، التحطيب ، أمانة يا مراكبي" بقيادة الفنان محمد شحاتة ، بينما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد توني ، عرضا آخر بالنادي الرياضي ، استمرارا لاحتفالات قصور الثقافة المقدمة ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.