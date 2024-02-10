اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى، ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام (منشية السد العالى – أبو رجيلة – إسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط).

ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاتهم" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت الموافق 10-2-2024 وحتى الساعة الحادية عشرة مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.



