موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء نحو استاد ايبمبي في العاصمة أبيدجان، لمشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل لنهائي أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا، في حين تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحسن واتارا.

موعد المباراة

تنطلق مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أفريقيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذاع مباراة منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.