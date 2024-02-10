أول تصريح لـ"زالوجني" بعد إقالته من منصبه

أكد القائد العام السابق للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أنه يشعر بالشرف والمسؤولية رغم عدم تقلده أي منصب حاليا بعد الإقالة.

ونشر فاليري زالوجني، أول تدوينة له على تطبيق "تلغرام" بعد إقالته، مشيرا إلى أنه "لا يشغل أي منصب حاليا".

وذكر زالوجني: "أشعر بالشرف والمسؤولية أمام الشعب الأوكراني، على الرغم من أنني لا أشغل منصبا حاليا".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أقال القائد العام زالوجني، وقام بتعيين ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية سابقا بدلا منه.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد لمجموعة من المتظاهرين خرجوا للمطالبة بإعادة زالوجني إلى منصبه.

وكتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، في الخريف الماضي عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.

كما أكد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها رسلان بورتنيك، في وقت سابق، أن زالوجني يستطيع إقالة زيلينسكي "بانقلاب جماهيري" خلال ثلاثة أيام.



