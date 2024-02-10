جوميز غاضب من إدارة الزمالك بسبب رحيل ثنائي الجبهة اليسرى

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز غاضب من إدارة نادي الزمالك، بعد رحيل ثنائي الجبهة اليسرى، في انتقالات يناير الأخيرة.

قال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية :"مصدر داخل نادي الزمالك، أكد في تصريحات خاصة أن البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، تواصل مع الإدارة من أجل الاستفسار وتعجبه الشديد من رحيل ثنائي الجبهة اليسرى عبدالله جمعة وحاتم سكر، في ظل غياب أحمد فتوح لمدة تصل إلى شهر ونصف".

وأوضح: "جوميز أكد على عدم إمكانية الاعتماد فقط على محمد عبدالشافي خلال الفترة المقبلة، بحكم عامل السن، والإدارة أبلغته بأن رحيل الثنائي، جاء لأسباب فنية وعدم ظهورهما بأداء جيد خلال الفترات السابقة".

وأضاف إبراهيم سعيد: “أتعجب من غضب جوميز من رحيل عبدالله جمعة، ورأيه شئ مقلق بالنسبة لي، لأن خلال الفترة الأخيرة اللاعب لم يُشارك ولم يظهر بالأداء المميز التي تجعله غاضب من رحيله بهذا الشكل، ولكن أتوقع اعتماده على قطاع الناشئين لحل هذه الأزمة”.