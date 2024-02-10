تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وضع يورجن كلوب ملامح تشكيل ليفربول الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي المقررة بينهما، اليوم السبت على ملعب "الأنفيلد"، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي

ويفقد ليفربول خدمات نجمه المصري محمد صلاح في ظل معاناته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، الشهر الماضي.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مواجهة مؤجلة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، مالك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.