غياب محمد صلاح عن ليفربول يتواصل أمام بيرنلي

يواصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر الغياب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.



ومن المتوقع أن لا يشارك محمد صلاح مع ليفربول، حيث يُفضل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول إراحته.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، مالك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة ليفربول أمام بيرنلي في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ومن المقرر نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، والتب حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.