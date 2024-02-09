تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث مانشستر سيتي عن مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل الاقتراب أكثر من خطف صدارة البريميرليج، في ظل وجود مباراة مؤجلة للسيتزنز.

في المقابل يرغب إيفرتون في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، وخطف ثلاث نقاط في ظل سعي التوفيز للابتعاد على منطقة الهبوط.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر بـ19 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: جوسكو جفارديول، ناثان أكى، جون ستونز، ريكو لويس.

وسط الملعب: فيل فودين، كيفين دى بروين، رودرى.

الهجوم: جيريمى دوكو، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.