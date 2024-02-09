عاجل
آمال ماهر تعلق على تعاونها مع ترك آل الشيخ ورأيها بموسم الرياض أصوات يصدرها الجسم تلزمك لزيارة الطبيب آمال ماهر تكشف حقيقة تعرضها للخطف وسر عدم ردها (فيديو)
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

txt

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام بايرن ميونخ بالبونديسليجا

استعداداته قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ومواجهة الإسماعيلي.

ويعود الزمالك لتدريباته على ملعب الدفاع الجوي بعد نهاية فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

 الزمالك والاسماعيلي

يستأنف الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي، فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، على أن يطير بها إلى دولة ليبيا لمواجهة أبو سليم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.

الجريدة الورقية