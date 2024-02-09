أحلام الشامسي تطل بفستان الملكة (صور)

خطفت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة المواكبة لأحدث صيحات الموضة والتي تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء في العالم وذلك خلال ظهورها اول أيام ليالي الرياض.

وتألقت أحلام بإطلالة ساحرة. حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من التل والساتان المزين بالريش الطويل ومزج بين اللونين الأبيض في الأسود لتواكب موضة 2024، وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل السوداء ولون النود في الشفاه.

أحلام الشامسي

أحلام الشامسي (13 فبراير 1968 -)، مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها بـ «الملكة»، لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، والمغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.

ولدت في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب إماراتي وأم بحرينية وتربت طفلة في البحرين. والدها هو المغني الشعبي علي الشامسي، واسمها الحقيقي هو «ميثاء» وأتى اسم أحلام من قِبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية اسمها أحلام أسعفتها وهي رضيعة من جرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.

تلقت تعليمها الأساسي في مدارس المحرق. ثم درست الشريعة الإسلامية ولم تكمل دراستها، حيث اتجهت للغناء بالرغم من معارضة الأهل. وصرّحت أحلام لقناة روتانا بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها، بالرغم من امتلاكه شركات مقاولات.

في 18 يونيو 2003 تزوجت بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ونالت بعدها الجنسية القطرية ولها منه ثلاثة أبناء وهم: فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

تعتبر من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة «آراب بزنس»، وهي الأعلى أجراً على المستوى العربي. تعيش متنقّلة ما بين قطر ودبي حيث لها منزلين في كل من البلدين إضافة إلى بيتين في مصر وشقتين في لندن وشقتين في لبنان وشقة في باريس.

بعد ولادتها لطفلتها «لولوة» انتشرت شائعة تفيد بوفاتها، بدأت القصة بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء ولادتها حيث أصيبت بفايروس مارسا مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي وإدخالها إلى غرفة العناية المركزة في قسم العزل الصحي بإحدى المستشفيات في دبي، وهو ما ساهم في تعزيز انتشار إشاعة وفاتها، إلاَّ أن شقيقها وزوجها سارعوا إلى تكذيب الإشاعة وطالبوا الصحافة والجمهور باحترام خصوصيتها واحترام وضعها الصحي وعدم نشر أخبار قد تسيء لمعنوياتها ومعنويات عائلتها.

كانت بدايتها في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج وذلك في أواخر الثمانينات القرن العشرين وكان ذلك لفترة قصيرة، وكانت بدايتها الفعلية والحقيقة في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 ويتكون من 8 أغاني الذي حقق نجاح ملحوظ في تلك الفترة، حقق ألبومها الأول مبيعات جيدة على النطاق الخليجي والعربي حيث استغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام 1996 والذي احتوى على تعاونات أغلبها من الفريق نفسه في الألبوم الأول ومن الشعراء مثل خالد البذال وجمال إدريس ومن الملحنين أنور عبد الله وعارف الزياني، واحتوى الألبوم على 6 أغاني أهمها «تدري ليش» التي نالت شهرة واسعة ومن خلالها ازدادت شهرتها في الوطن العربي.

برامج المواهب

في 21 يوليو 2011 تم الإعلان عن برنامج آراب آيدول وهو النسخة العربية من البرنامج الأضخم في العالم أمريكان آيدول، وتم ذكرها ضمن لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي، انطلق البرنامج التلفزيوني في 9 ديسمبر 2011 على قناة إم بي سي 1 وقد سافرت بصحبة أفراد لجنة التحكيم إلى ثمان دول عربية وغربية لانتقاء الأصوات التي ستشارك في مسابقات البرنامج، إذ اتجهت إلى مصر والإمارات والمغرب والكويت والأردن ولبنان ولندن، وشاركت أيضًا في الموسم الثاني من البرنامج وتم إضافة الفنانة نانسي عجرم إلى لجنة التحكيم وبدأ الموسم الثاني في 8 مارس 2013.

وفي 24 مايو 2013 في إحدى حلقات البرنامج من موسمه الثاني طلبت احضار لها وجبة دجاج كنتاكي إلى غرفة فندقها فوراً وهي في البث المباشر مما بدأ موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.