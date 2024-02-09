نهائي آسيا.. منتخب الأردن يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة قطر

اختتم منتخب الأردن، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره القطري، في نهائي كأس آسيا، والتي تقام عند السادسة مساء غد السبت 10 شباط، على ستاد لوسيل في الدوحة.

وكان منتخب الأردنت قد تأخل للنهائي على حساب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد بينما تأهل قطر على حساب ايران بثلاثية مقابل هدفين.

وأجرى الأردن تدريبه النهائي اليوم الجمعة، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتا لوضع اللمسات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.

شهد الاجتماع الفني الذي عقد اليوم، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، والقطري باللون الأحمر.

واستهل منتخب الاردن مشواره بالفوز على ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، ويتعثر أمام البحرين 0-1، فيما حقق الفوز على العراق 3-2 في دور الـ 16، وتخطى طاجيكستان بالدور ربع النهائي بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على كوريا الجنوبية 2-0 في الدور نصف النهائي.