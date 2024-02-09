مفيد للبشرة.. طريقة عمل مافن البلوبيري واللوز

مافن البلوبيري واللوز من الحلويات الصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل، فيتميز بإحتوائه علي اللوز المفيد للبشرة والشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





طريقة عمل مافن البلوبيري واللوز

المقادير

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- دقيق القمح : كوب ونصف (نخالة)

- حليب : نصف كوب (خالي الدسم)

- عصير البرتقال : نصف كوب

- البلوبري : 2 كوب (طازج)

- لوز : كوب (مطحون خشن)



طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

بطني صينية المافن بالورق الخاص.

في وعاء، اخلطي الطحين مع البيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي الزيت مع السكر بواسطة المضرب الكهربائي لحوالي 3 دقائق، حتى يكثف المزيج ويصبح هشاَ وكريمياً.

أضيفي البيض والحليب مع الخلط جيداً، ثم أضيفي دقيق النخالة وعصير البرتقال واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي خليط الطحين والملح واخلطي جيداً، ثم أضيفي البلوبيري واللوز، وقلّبي المزيج بخفّة حتى تتجانس المكونات تماماً.

وزعي المزيج في صينية المافن المحضّرة، بحيث تملئي النصف فقط من كل كوب مافن.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى ينضج المافن، ثم قدميه بدرجة حرارة الغرفة.